Família inglesa vai atrás de Beckham O amor por um ídolo muitas vezes não tem limites. Prova disso é a decisão de uma família inglesa de vender tudo o que tem, largar a cidade de Cornwall, no sudoeste da Grã-Bretanha, e se mudar para Alicante, na Espanha. Só para ficar mais próxima de David Beckham, que trocou recentemente o Manchester pelo Real Madrid. A história maluca foi publicada nesta terça-feira pelo The Sun, um dos tablóides mais vendidos da Inglaterra. O mais insólito de tudo é que a guinada ocorrerá por insistência de Jenna, adolescente de 14 anos que conseguiu convencer os pais de que não podia viver distante de Beckham e de sua mulher, a ex-Spice Girl Victoria Adams. "Amo os Becks, amo Posch (o apelido de Victoria)", afirmou a garota ao diário. "Meu destino é casar-me com Brooklyn (um dos filhos do casal famoso), tornar-me cantora e atuar ao lado de Posh", confessou a menina. Os papais moderninhos e tolerantes certamente não quiseram frustrar os anseios da jovem, em idade delicada, e consideraram viável a aventura. Carregam consigo os outros dois filhos. Vão viver de brisa e ilusão.