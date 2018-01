Família se muda para o Brasil e Osorio festeja adaptação ao País

O começo do mês de agosto traz novidades para Juan Carlos Osorio. O técnico do São Paulo completa dois meses de mudança para o Brasil e agora conta com mais um fator para se sentir ainda mais em casa. A mulher e os dois filhos dele acabam de se mudar para a capital paulista.

O ex-treinador do Atlético Nacional teve de esperar o fim do ano letivo na Colômbia para ter a família completa em São Paulo. "Todos eles gostam muito do Brasil. Antes de virem para cá, estudaram na internet sobre a cidade e o clube. Estamos muito felizes", explicou Osorio na sexta-feira.

Para se adaptar ao Brasil o treinador já tomou outras atitudes. Desde o mês passado começou a ter aulas particulares de português no CT da Barra Funda. Antes disso, trouxe da Colômbia o auxiliar Luis Pompilio Paes, amigo desde quando começou a jogar futebol, e também o preparador físico Jorge Henrique Ríos. A dupla já está incorporada à comissão técnica do São Paulo.

Osorio também tem conversado bastante com o coordenador técnico Milton Cruz para saber mais sobre o futebol brasileiro e conhecer a cidade. Milton é uma espécie de "guia" do colombiano e inclusive acompanhou o técnico para ir ao Allianz Parque e ver o amistoso entre Brasil e México, em junho.

Em 11 jogos no comando do São Paulo o colombiano teve cinco vitórias, quatro derrotas e dois empates. O aproveitamento dos pontos é de 57%.