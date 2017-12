Família terá ingresso no dia de jogo O ingresso do torcedor-família agora vai ser vendido no dia do jogo, até terminar a cota. A informação foi dada pelo coronel Marinho, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, e confirmada pela assessoria da Federação Paulista de Futebol. A medida já vale para o clássico de domingo, entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi. A novidade atende a um dos pedidos da liminar obtida quinta-feira por Valmir Araújo, Wenilton Mendonça, Júlio Mendonça e Alexandre dos Santos contra a FPF. Segundo Norival Millan, advogado responsável pela ação, foram solicitados três itens: ingresso a R$ 10, venda do ingresso do torcedor-família inclusive no dia do jogo e uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.500 para cada um deles. Valmir Araújo é casado e deve levar a esposa e a filha ao clássico. Pagará R$ 20, mas gostaria de adquirir o ingresso no dia do jogo. A confusão deve aumentar a partir de segunda-feira, quando as torcidas organizadas dos principais clubes de São Paulo prometem entrar com ações semelhantes, pedindo um ingresso mais barato. Essa é a posição das torcidas Independente, do São Paulo, e Gaviões da Fiel, do Corinthians. Ambas prometem promover atos de protesto contra o valor do ingresso. A Mancha Alviverde, por sua vez, gostaria que o preço mais baixo (R$ 10) valesse para todos os torcedores do Palmeiras, mas seus advogados estão verificando se uma organizada possui legitimidade para representar toda a torcida palmeirense num pedido desse. Apesar de o panorama sugerir uma ?chuva? de liminares, a Federação promete agir com rapidez. Além de estudar uma estratégia jurídica contra as ações - possui prazo de 15 dias a partir desta sexta-feira para apresentar sua defesa -, a entidade marcou uma reunião com o Procon para segunda-feira. A pauta não foi divulgada, mas é quase certo que a questão do preço dos ingressos seja discutida. Na terça, o Procon dará em sua sede uma palestra sobre direitos do torcedor.