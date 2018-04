Família vende controle da Sampdoria A Sampdoria, time tradicional que hoje joga na segunda divisão do futebol italiano, deixou de pertencer à família Mantovani e foi vendido a um grupo ítalo-árabe-britânico. Membros da família se reuniram hoje em um banco de Gênova para tratar da venda do controle acionário do clube, que já venceu 4 Copas da Itália, uma Supercopa e uma Recopa. O atual conselheiro da Sampdoria, Enrico Mantovani, esteve presente à reunião, junto com o porta-voz do grupo comprador, o presidente da empresa petrolífera Erg, Riccardo Garrone. Na saída, o dirigente não quis dar detalhes do acordo, e deve realizar ainda hoje uma coletiva de imprensa para anunciar o negócio. Um dos filhos de Garrone pode assumir a presidência da Sampdoria.