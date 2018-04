Familiares estão consternados com a tragédia na Fonte Nova

No Instituto Médico Legal de Salvador, Nina Rodrigues, durante a manhã de segunda-feira,o clima era de muita dor, desespero e revolta. Amigos e parentes esperavam pela liberação dos corpos, que foram liberados antes do meio-dia, à disposição para serem retirados pelas famílias que realizaram o velório no mesmo dia. Veja também: Ricardo Teixeira pede paciência antes de tomar atitude Ministro defende novo estádio para substituir Fonte Nova Governador tenta minimizar tragédia na Fonte Nova Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil Torcida vê fim do casamento entre Bahia e Fonte Nova Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova O pai de Midian Andrade dos Santos, que não havia sido identificada inicialmente, muito emocionado, contou que a filha, de 23 anos, era evangélica, trabalhava na C&A, estudava, era casada e tinha uma filha de cinco anos. Ele interrompeu a entrevista, mergulhado em lágrimas, ainda sem acreditar na dimensão da tragédia. Marcos Soares, tio das irmãs Milena, de 26 anos e Patrícia Vasquez Palmeira, de 24, a primeira falecida e a outra gravemente ferida, lembrou que os órgãos do governo foram para a televisão dizendo que iam dar apoio às famílias, mas até aquele momento ninguém havia se pronunciado. "Queremos ouvi-los dizerem que compartilham do nosso sofrimento", declarou. Patrícia sofreu cinco fraturas em lugares diferentes como pé e mão, com possibilidade de ficar com seqüelas em decorrência da queda. Ela seria submetida a uma cirurgia nas próximas horas. O pai, João Palmeira, estava com as meninas na hora que a arquibancada despencou. Suas filhas caíram e ele quase também foi levado pela força da gravidade, mas por um triz, acabou evitando a queda. Ele estava muito nervoso e não conseguiu dar nenhuma declaração à imprensa. Era a primeira vez de Patrícia no estádio. Milena trabalhava numa academia, fazia curso de inglês e estava se preparando para o vestibular. O tio Marcos lembrou que todo mundo sabia que o estádio estava em más condições, mas a ganância dos clubes fez lotar a Fonte Nova. "É preciso reparar os danos, inclusive o lado financeiro, mas uma indenização não devolve a vida de ninguém", desabafou. Davi Lima Santos, irmão de Djalma, outra vítima fatal do acidente, disse não estar nem acreditando no que aconteceu. "Fazemos parte de uma família de quatro irmãos e ele tinha um filho de três meses", declarou. Djalma era conhecido como uma pessoa afável, que não gostava de conflitos. Ele era casado e trabalhava como servidor público. "Não temos apoio de ninguém, nem do Bahia, nem da Sudesb. Não apareceu ninguém até agora", declarou. A vítima morava no bairro do Retiro com a esposa, Valdemira Rosário Pereira, que também estava no estádio. Ela contou ter entrado em desespero quando a arquibancada caiu. "Descemos, mas não pude ver o corpo, a polícia não deixava passar pelo cordão de isolamento. Cinco minutos antes da tragédia acontecer ele me fez passar para o degrau de cima. Depois ouvi uma gritaria. Ele tentou segurar a minha mão, mas não deu", desabafou, lembrando ainda que aquela tinha sido a primeira vez que ele se pintava para ir à Fonte Nova e parecia muito feliz. Djalma foi ao estádio com mais seis amigos, sendo que alguns deles também caíram quando a arquibancada cedeu, como Márcia Cruz e Júnior Anísio Marques Neto. "O esposo de Márcia ainda agarrou o corpo dela para que não caísse, quando não teve sucesso, quase se jogou de lá de cima. Se não podia caber 60 mil pessoas ou mais, eles não deveriam ter vendido, estava superlotado", denunciou Valdemira. A perícia da estrutura que caiu no estádio foi realizada ainda na segunda de manhã. O laudo será divulgado dentro de dois ou três meses, dependendo dos exames requisitados pelo perito. O laudo concluído será encaminhado para a delegacia, que é responsável pelo inquérito. "Tentamos proteger a família da melhor maneira possível. É uma situação muito delicada", afirmou Talita Brito, da assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os corpos serão enterrados nos cemitérios Bosque da Paz e Quinta dos Lázaros, ainda na tarde de segunda. Ainda estão internados vários feridos no Hospital Geral do Estado (HGE), Roberto Santos, Jorge Valente e Ernesto Simões.