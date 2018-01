Familiares terão uma hora de cerimônia particular em velório na Arena Condá

Em coletiva na Arena Condá, Andrei Coppeti, da assessoria de imprensa da Chapecoense, diz que ainda trabalha com a hipótese dos corpos chegarem à cidade por volta do meio dia de sexta-feira - mas com a possibilidade de acontecer durante a noite, mas o velório só acontecerá no sábado . Além disso, familiares e amigos íntimos terão cerca de uma hora para uma cerimônia particular.

Após a cerimônia fechada, o estádio estará aberto para receber a torcida e a população em geral. A organização espera receber cerca de 100 mil pessoas. O acesso do público será apenas nas arquibancadas.

Depois de quatro horas de velório, os corpos devem ser liberados para as famílias dos jogadores levarem às urnas para suas respectivas cidades. Em Chapecó ( e na Arena Condá ) permanecerão os corpos de pessoas ligadas ao clube e os jornalistas locais. Segundo a assessoria da Chapecoense, ainda não foi confirmada a presença do presidente Michael Temer.

Ainda segundo a assessoria, os 3 atletas sobreviventes estão estáveis e não correm risco de morte.

Na coletiva, a assessoria disse também que tem recebido propostas de diversos clubes para jogos beneficentes. "Primeiros vamos enxugar as lágrimas, depois vamos pensar nisso. É precisa deixar claro que a Chapecoense perdeu o seu time, mas é um clube estruturando e que consegue, financeiramente, andar com as próprias pernas", disse Coppeti.

Em relação a Lamia, foi informado que a aeronave já havia sido utilizada pelo clube e que nunca havia apresentado qualquer tipo de problema - e que a contratação da Lamia seguiu apenas critérios técnicos.