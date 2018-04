Fan Fests da Copa de 2014 terão shows de cantores brasileiros famosos

SÃO PAULO - Se já era grande a expectativa de público para a Fan Fests, evento da Fifa com exibição pública dos jogos da Copa do Mundo de 2014 nas cidades sedes, agora a previsão é de atrair ainda mais gente. Nesta sexta-feira, a Rede Globo, co-responsável pela organização do evento, anunciou uma série de grandes shows.

Na abertura da Copa, por exemplo, em 12 de junho de 2014, a Fan Fest de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, terá shows do sertanejo Luan Santana e do pagodeiro Thiaguinho. No dia da final, os paulistanos poderão assistir, antes e depois do grande jogo, a apresentações dos grupos Sorriso Maroto e Capital Inicial.

De acordo com o Portal da Copa, a Rede Globo ainda está em fase de contratação dos artistas. A empresa é a responsável pelo pagamento dos cachês, enquanto a Fifa oferece equipamentos e a cidade sede a estrutura física.

A abertura da festa no Rio, na Praia de Copacabana, será com Naldo e Sorriso Maroto, enquanto o Skank se apresentará no dia da final, que será disputada na cidade em 13 de julho. Em Brasília, estão confirmados Gusttavo Lima para o primeiro dia da Fan Fest e Jorge Ben Jor para o último.

Também estão confirmados shows de Daniela Mercury, Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Paula Fernandes, Diogo Nogueira, Latino, Péricles, Moraes Moreira, Michel Teló, Victor & Leo, Bruno & Marrone, Asa de Águia, Leonardo, Aviões do Forró, NX Zero, Nando Reis, Jammil e Uma Noites, Zezé Di Camargo & Luciano e Carlinhos Brown.