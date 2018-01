Fantasma do rebaixamento assusta o Flu Após algumas rodadas de alívio o Fluminense voltou a rondar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Uma derrota, nesta quinta-feira, contra o Figueirense, às 20h30, no Estádio Orlando Scarpelli, pode agravar ainda mais a crise que ronda as Laranjeiras. É nítido no clube que os jovens jogadores estão sentindo a responsabilidade de defender a equipe carioca. A preocupação com o descenso somada à ausência do atacante Romário, que não consegue se recuperar de um estiramento muscular, fizeram a diretoria do Fluminense tomar uma atitude. Se, dentro de campo, o time não consegue obter os pontos necessários para fugir do rebaixamento, então, a solução é o tapetão. Os dirigentes tricolores esperam ganhar na Justiça Esportiva os pontos do empate com o Paysandu. Como Corinthians e Ponte Preta já conseguiram, os cariocas querem o mesmo. O medo de repetir o feito de 1996, quando caiu pela primeira vez para a Série B, é tanto que o técnico Joel Santana não gosta de falar sobre o assunto. Sempre que é questionado, procura desconversar. Prefere atribuir às constantes contusões dos jogadores o principal culpado pela má fase. "O importante é manter a base. Temos sido derrotados por causa de detalhes", disse Joel, aliviado com o retorno de jogadores que estavam machucados. "Dentro de alguns dias o Alex Oliveira e o Josafá já estarão à disposição." O treinador não quis prometer uma vitória contra o Figueirense e, sim muito empenho e determinação. "Temos é que mostrar dentro de campo. O time é jovem, mas tem qualidades", afirmou. Na partida desta quinta, Zé Carlos substitui César, suspenso.