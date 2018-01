"Fantasmas" voltam ao Palestra Itália O dia seguinte após a derrota para o União Barbarense marcou a volta de alguns fantasmas ao Palmeiras: o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, a incrível dificuldade do time em vencer duas partidas seguidas ? o que não ocorre desde a Copa dos Campeões, na metade do ano passado ?, e a eliminação precoce e vexatória da Copa do Brasil de 2002, quando o time foi despachado pelo ASA de Alagoas em pleno Parque Antártica. Este último fantasma é o que mais assusta no momento, pelo ?simples? motivo de que nesta quarta-feira o Palmeiras estréia na Copa do Brasil deste ano, enfrentando o modesto Operário, do Mato Grosso, em Cuiabá. A reapresentação do Palmeiras, nesta segunda-feira, foi a volta de uma rotina bastante utilizada no ano passado, após cada derrota no Brasileiro. Uma longa reunião (mais de 1 hora) entre o técnico, agora Jair Picerni, e os jogadores, em busca de explicações para a ?buchada?, nas palavras do próprio treinador, levada do Barbarense. E, no final, constatou-se o óbvio: que os jogadores não se aplicaram e nem tiveram equilíbrio emocional. ?Faltou iniciativa. Achamos que cercando o adversário e sem ter velocidade, venceríamos. O adversário usou um pouco de velocidade e ganhou?, disse Picerni, enquanto os jogadores saíam de ?fininho? do treino, para evitar ter de dar explicações aos jornalistas. Jair reconhece que o fantasma do rebaixamento no Brasileiro ainda atormenta os jogadores, mesmo aqueles que chegaram agora ao Palmeiras. Por isso, vai continuar tentando fazê-los superar o trauma. ?Vamos tentar fazer esse ano diferente do ano passado. O que já foi, já foi.? Uma das maneiras que Jair encontrou para colocar o time nos eixos ? além de pedir aos jogadores que sejam guerreiros em campo ? é fazer mudanças. Ele estuda fazer quatro alterações para o jogo desta quarta-feira em relação à equipe que iniciou a partida de domingo. Assim, deverá colocar Denis na zaga, no lugar de Índio e o lateral-esquerdo Marquinhos, o meia Zinho e o atacante Anselmo, que entraram durante o jogo com a Barbarense deverão começar a partida contra o Operário. ?Vou mudar até acertar.? Em função da situação do Palmeiras, Picerni considera a estréia na Copa do Brasil, um ?jogo de vida ou morte?. ?Vai ser a partida mais importante de nossa vida?, disse, sem se preocupar com o uso de um chavão. Em relação ao Paulista, em que o Palmeiras terá 3 das 4 partidas que lhe restam na primeira fase fora de casa, o treinador achou melhor descartar a matemática. ?Não estamos usando a matemática. O negócio é trabalhar para que o time adquira confiança e melhore.? Futebol coletivo ? O experiente Zinho acredita saber a melhor maneira de o Palmeiras, pelo menos, melhorar um pouco daqui para frente. ?Hoje, o jogo é coletivo. Todo mundo tem de pegar. Só com técnica não se ganha jogo?, afirmou o meia, um dos dois jogadores a atender os pedidos de entrevista dos jornalistas, feitos aos gritos ? o outro foi Denis. Os demais preferiram sair de mansinho depois do treinamento.