Farah ajuda construção de CT do Guarani O presidente José Luís Lourencetti deu uma boa notícia aos torcedores do Guarani que compareceram à festa dos 50 anos do estádio Brinco de Ouro no último sábado. Graças à ajuda do presidente licenciado da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, a construção do Centro de Treinamento do time de Campinas passou a ser uma realidade. "Bastaram dois telefonemas do Farah para que ele conseguisse o cimento e as ferragens para a construção do nosso CT", disse o presidente do Guarani, que aproveitou para confirmar que o CT terá o nome do próprio Farah em homenagem aos serviços prestados ao clube desde a década de 60, quando foi presidente do clube campineiro. Na festa, o time master do Guarani venceu o Palmeiras, por 2 a 0, com gols de Edmar e Mário Maguila. Enquanto a diretoria trabalha para a construção do Centro de Treinamento, o técnico Pepe se prepara para mais uma batalha no próximo sábado, quando enfrenta o Santos no estádio Brinco de Ouro. Depois de perder para o Coritiba, Pepe deverá contar com força máxima para manter o bom aproveitamento dentro de casa. Em cinco jogos diante de sua torcida, o Guarani venceu quatro e empatou apenas um.