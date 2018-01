Farah articula Paulistão com 24 times Nova virada de mesa à vista no futebol brasileiro. O Conselho Arbitral da Federação Paulista, reunido nesta quinta-feira à tarde, praticamente decidiu que o Paulistão de 2003 terá 24 clubes. A proposta inclui a realização de um Super Paulistão, de março a novembro, e descarta a disputa do torneio seletivo, anunciado anteriormente pela FPF. Haverá nova reunião em outubro, para confirmar as decisões e definir a tabela do campeonato. Os beneficiados com a virada de mesa são a Matonense, rebaixada este ano, além de Francana e São José, vice-campeão e quarto colocado da Série A-2, respectivamente. O Flamengo de Guarulhos, terceiro colocado, desistiu de participar. Além dos três clubes, o próprio presidente da Federação, Eduardo José Farah, é favorecido, pois ganha força na próxima eleição para a presidência da entidade, no final do ano, embora o assunto ainda não tenha sido discutido oficialmente. "O presidente Farah deixou que os clubes decidam a fórmula para o próximo ano", confirmou Nairo Ferreira, presidente do São Caetano. Gílson de Souza, presidente licenciado da Francana, vibrou com a decisão. Souza não foi convidado para a reunião, mas aguardou a saída dos dirigentes e cada presidente que deixava a Federação agradecia o apoio. "Fortalecemos o interior, pois Franca, Matão e São José dos Campos poderão movimentar suas torcidas", disse. A iniciativa de incluir 24 clubes partiu de Antonio Aparecido Galli, presidente da Matonense. "Guarani e Mogi Mirim foram rebaixados em 2001, mas decidimos que continuariam nas principais competições. É justo que também participemos em 2003". O Paulistão de 2003 acontecerá de janeiro a março, em 12 ou 14 datas, a serem confirmadas depois da definição do calendário da CBF. A proposta debatida também prevê a inclusão dos clubes ?grandes? no Super Paulistão. Participariam com equipes mistas.