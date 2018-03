Farah: CPI quer ?esclarecer dúvidas? O depoimento do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, nesta terça-feira, na CPI do Futebol, deve esclarecer uma série de dúvidas que insistem em atormentar os senadores e também os deputados da CPI da CBF/Nike. Uma delas é a venda do jogador polonês Pierkarski para o Bastia, da França, em julho de 1998. Em fevereiro de 98, a FPF comprou o jogador Pierkarski ao Rentistas, do Uruguai, por R$ 1,2 milhão. Cinco meses depois, o atleta foi transferido para o clube francês por R$ 1,8 milhão, em três parcelas. Aí começam as histórias desencontradas e que os senadores pretendem bater firme em Farah, segundo o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC) "para tentar desvendar o mistério de uma vez por todas". A primeira pergunta dos senadores ao presidente da FPF será por que a federação comprou e vendeu o jogador? "É papel de federação fazer transação com jogadores?" quer saber Althoff. Outra dúvida: por que a federação usou o Rentistas, clube uruguaio que tem servido de fachada para os negócios do empresário Juan Figer, na transação de Pierkarski? Outro aspecto é sobre a forma de pagamento de Pierkarski. A federação tem uma versão que já foi dada à CPI da Nike. Segundo Farah, o Bastia pagou apenas duas parcelas de US$ 300 mil, "a terceira parcela ainda não foi paga", sustenta o presidente da federação paulista. De acordo com informações do Banco Central o dinheiro só entrou no País em novembro do ano passado. "Coincidência ou não, quando a CPI (da Nike) quebrou o sigilo bancário da federação", atesta o deputado Léo Ancântara (PSDB-CE), um dos deputados que saíram de Brasília exclusivamente para ouvir Farah em São Paulo, em março. Aos deputados, o presidente da FPF disse que o dinheiro do pagamento de Pierkarski - ou parte dele, teria sido aplicado na Suíça, pela empresa Kivingston Molding S/A, e os rendimentos, cerca de US$ 122 mil, "seriam remetidos para o Brasil". Mas não o foram. "É uma boa pergunta" assegura Geraldo Althoff. A CPI da Nike, que pretende mandar um "observador" para o depoimento de Farah. A missão é fazer chegar aos ouvidos de um dos senadores da comissão, dúvidas sobre o episódio do passaporte falso que foi usado, na Espanha, pelo goleiro Oliveira (Francisco José de Oliveira), do Mallorca. Segundo o vice-presidente da CPI, deputado Pedro Celso (PT- DF), "a documentação de transferência do goleiro teve o aval do presidente do União São João" de Araras (SP), José Mário Pavan e "foi assinado pelo presidente da Federação Paulista", completou Pedro Celso. Mas também tem a história do empréstimo de R$ 1,5 milhão que a Federação Mineira de Futebol (FMF) tomou à FPF. A CBF já quitou R$ 500 mil e o restante será pago pela própria confederação à FPF. A Federação Mineira de Futebol deu, como garantia do empréstimo, o prédio em que a própria federação está instalada. "A preocupação da CPI é que as outras federação não tenham os mesmos desmandos da federação mineira", alerta Geraldo Althoff. No outro depoimento do dia, a CPI ouve o funcionário da CBF, Ariberto Pereira dos Santos Filho, suspeito na CPI, de ser "laranja" do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Pelo menos três cheques totalizando mais de R$ 100 mil foram depositados pela CBF, na conta de Ariberto.