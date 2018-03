Farah deverá receber alta à tarde O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, 64, internado no Hospital do Coração, região central da capital paulista, desde o final da noite de ontem, já passa bem e pode ter alta na tarde desta terça-feira, segundo a equipe médica do cardiologista Nabil Gorayeb. A assessoria de imprensa do hospital informou que Farah sofreu uma queda brusca de pressão arterial, causada pela diminuição excessiva de potássio no sangue. O presidente da FPF está consciente, conversa normalmente, mas ainda toma doses de potássio para restabelecer a pressão arterial.