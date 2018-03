Farah diz como segurar os pentas O futebol brasileiro tem de se educar para aproveitar bons momentos como a conquista do pentacampeonato mundial. Para Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol e Liga Rio-São Paulo de Futebol, chegou a hora de uma parceria com universidades para a formação de novos dirigentes esportivos. Leia mais no Jornal da Tarde