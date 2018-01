Farah é reeleito até 2006 na FPF Seis minutos. Esse foi o tempo que Eduardo José Farah precisou para ser reeleito presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) por mais quatro anos ? já está no comando há 15 anos. Neste curto período, os mentores Mustafá Contursi, Wilson de Barros e José Mário Pavan, presidentes de Palmeiras, Mogi Mirim e União São João, respectivamente, num discurso programado, agradeceram aos presentes e fizeram o anúncio oficial. ?Se alguém aqui for contra a permanência de Farah que se levante?, disse Mustafá. Antes que alguém pudesse se manifestar, emendou: ?Por aclamação unânime, está reeleito.? A convocação foi feita em caráter extraordinário, às pressas. Tudo levava a crer que a FPF teria um novo comandante: Marco Polo del Nero ou Reinaldo Carneiro Bastos. Apenas jogo de cena. O encontro dos dirigentes nada mais era do que a ?grande festa? para Farah, que fica até 2006. ?Havia assumido um compromisso com minha família de que não sairia candidato, mas o carinho dos filiados para que eu permanecesse fez eu repensar?, desconversou. ?Então, agora reeleito, custe o que custar, vou melhorar o futebol paulista.? Na reunião, Farah garantiu força aos clubes do interior e declarou guerra à CBF. Enfraquecido com o fim da Liga Rio-São Paulo, o dirigente aposta tudo, agora, num Paulista forte. Tentará, de todas as formas, aumentar, de 12 para 19 datas, o Estadual. ?Não podemos permitir que façam isso?, disse Farah, em referência à definição da CBF de que os estaduais terão só 12 datas para serem disputados e o Brasileiro, 8 meses. ?Sou favorável a um Nacional com 6 meses no máximo.? Para 2003, o Paulista terá 24 times, em dois grupos de 12 - todos jogam em turno único, dentro do grupo, mas ainda não está definido se um ou dois de cada grupo se classificam.