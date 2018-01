Farah garante Paulistão no SBT Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol, garantiu nesta terça-feira que o SBT exibirá o Campeonato Paulista. A Globo, que tinha o direito de preferência, ainda não desistiu da transmissão. A saída pode ser um acordo entre as duas redes de televisão. Se a Globo entrar na Justiça para tentar recuperar seus direitos, o campeonato não corre o risco de ser paralisado. Quem garante é Marco Polo del Nero, vice-presidente e diretor-jurídico da FPF. "Para a federação, o SBT vai transmitir o Campeonato Paulista. O contrato que a rede assinou com a federação é legal. Não tem mais o que discutir", disse Farah nesta terça-feira. "Se por acaso a Globo entrar na Justiça, o caso será resolvido pelo jurídico da federação." Marco Polo del Nero não foi informado de uma possível ação da Globo contra a entidade. "O que posso garantir é que o contrato entre o SBT e a federação tem total legalidade. O Campeonato Paulista não corre o menor risco de ser paralisado ou de ter o início adiado. A bola vai rolar no dia 25." A disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Paulista entre SBT e Globo se arrasta há mais de um mês. A Globo tinha até o dia 28 de dezembro para exercer o seu direito de preferência pela competição. O prazo acabou e, segundo a FPF, a Globo não teria efetuado o pagamento, perdendo assim a prioridade de exibição do torneio. Antes, no dia 10 de dezembro, o SBT havia garantido R$ 12 milhões à entidade paulista para assumir a transmissão com a federação. Com base nesse acordo registrado em contrato, a FPF concedeu os direitos ao SBT. No domingo, SBT e federação divulgaram um comunicado garantindo que a Globo não havia exercido o direito de preferência. E nesta terça-feira, Farah sustentou que o campeonato será mesmo exibido pelo SBT, por canal aberto. Nos canais a cabo, a transmissão será dividida entre a ESPN Brasil e a SporTV (ligada à TV Globo). As duas redes pagaram R$ 2 milhões. A FPF não informou se as duas redes entraram com R$ 1 milhão cada uma. Com as cotas da ESPN Brasil, SporTV e SBT, a transmissão do Campeonato Paulista custará R$ 14 milhões às televisões. Parte desse dinheiro será repassado aos 21 clubes, que também terão direito à publicidade estática nos estádios. Os grandes clubes - São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras - devem levar R$ 400 mil por mando de jogo na primeira fase, total de R$ 1,2 milhão. No Campeonato Paulista de 2001, a cota foi de R$ 500 mil aos quatro grandes. Entre prêmios e cotas, a federação gastou R$ 51,2 milhões. E apresentou um superávit de R$ 2,3 milhões no balanço do ano. Os números de 2002 ainda não foram divulgados. A redução dos investimentos da televisão no Campeonato Paulista deste ano foi drástica. Mas nada se compara ao Campeonato Carioca, que receberá da TV Globo apenas R$ 4 milhões, 10% do valor que a rede havia investido na mesma competição no ano passado.