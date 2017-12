Farah garante ter apoio dos clubes Eduardo Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol e da Liga de Futebol Rio-São Paulo mostrou ontem o documento de apoio à administração da FPF, assinado por todos os clubes, menos o Palmeiras. A polêmica surgiu porque foram levantadas dúvidas sobre o apoio. "Posso reconhecer firma de qualquer uma das assinaturas dos presidentes ou representantes legais. Eles firmaram o documento como foi apresentado. Não era uma ata. Todos sabem o que assinaram e onde assinaram", afirmou Farah. Os presidentes do São Paulo, Paulo Amaral, e do Corinthians, Alberto Dualib, alegaram desconhecer o objetivo do documento que assinaram. Leia mais no Jornal da Tarde