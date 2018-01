Farah: ?grandes? propõem oposição Para quem não estava disposto a ter mais um mandato ? Eduardo José Farah não se cansava de dizer que era a hora de outra pessoa assumir a presidência da Federação Paulista de Futebol ?, algo estava errado nesta segunda-feira, na sede da entidade, onde aconteceu a assembléia que garantiu ao dirigente mais quatro anos de poder. Ele era candidato único e tinha até ?cabos eleitorais?. Muitos dirigentes usavam um bóton com a foto do dirigente estampada e os dizeres: ?Futebol paulista em boas mãos, Farah 2002?. Estariam os homens fortes com medo de disputar uma eleição contra o todo-poderoso dirigente? A resposta pode ser sim, mas Farah já não é unanimidade entre os presidentes dos clubes. E deve, finalmente, encarar uma oposição. ?Na Federação, precisa aparecer alguma liderança com novas propostas?, disse Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo. ?A oposição precisa aparecer e com planos objetivos?, pediu Mustafa Contursi, sem esconder as divergências com Farah. ?Há muitos problemas administrativos.? ?Monopólio é ruim?, afirmou José Mário Pavan, presidente do União São João e nome forte entre as equipes do interior. Pavan formaria uma chapa de oposição, mas desistiu por não aceitar disputar contra Farah. Sua ligação com o dirigente é muita estreita, apesar de ter os entendimentos abalados com a formação da Liga Rio-São Paulo. ?O Farah errou, ele ressuscitou os cariocas?, justificou. ?E depois, eles o morderam, pularam em suas costas?, concluiu, alegando que o presidente acabou traído pela cúpula do futebol do Rio, que foi a favor da CBF na criação de um Brasileiro longo e o enfraquecimento dos estaduais, com somente 12 datas previstas. Politicamente correto, Farah concordou que uma oposição faria bem à Federação. ?Vamos fazer um casamento e a oposição terá de sair do contexto.?