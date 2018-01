Farah marca eleição na FPF para 2ª Eduardo José Farah deu um passo importante para prorrogar sua permanência no comando da Federação Paulista de Futebol (FPF). De surpresa, ele convocou eleições para a próxima segunda-feira, quando deve ser reeleito por mais quatro anos. Farah, que também preside a Liga Rio-São Paulo, comanda a FPF há 14 anos. O dirigente assumiu a Liga Rio-São Paulo no ano passado, de olho num posto mais alto: a presidência da CBF. Ao aceitar o cargo, ele relegou a segundo plano o Campeonato Paulista, até então o campeonato estadual mais forte do País. E também colecionou inimigos, como o próprio Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Depois, Farah se indispôs com Fábio Koff, presidente do Clube dos 13 e, mais recentemente, também passou a enfrentar problemas com a Rede Globo. Enfraquecido e correndo o risco de ficar longe do poder, somente na semana passada é que Farah dediciu disputar a eleição, acreditando que não terá oposição. A atual legislação corre a seu favor. Para concorrer à presidência o candidato precisa ter um forte grupo de apoio para preencher os requisitos mínimos. Não existe uma oposição consistente, mesmo porque os dirigentes sempre foram coniventes e dependentes das decisões de Farah. O único que promete ameaçar o dirigente é o ex-presidente da Ferroviária Milton Cardoso. Ele garante que só precisa de mais três assinaturas de clubes participantes da Série A1, Primeira Divisão, para completar as cinco exigidas por estatuto. Cardoso diz que já tem duas assinaturas em cada divisão - A2, A3, B1, B2 e B3, além de Ligas. "Infelizmente serão mais quatro anos da administração Farah", lamenta Cardoso, temendo por impugnações na sua chapa. As eleições foram oficializadas por meio de edital publicado nesta terça-feira num jornal da capital. Todos os filiados estão convocados para as 14h30 para eleger o presidente, dois vice-presidentes, além de três membros efetivos e dois suplentes do Conselho Fiscal. As chapas podem ser inscritas até as 17 horas da próxima sexta-feira.