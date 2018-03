Farah não crê em Série B em 2002 O presidente da Federação Paulista de Futebol e da Liga Rio-São Paulo, Eduardo José Farah, deixou no ar uma previsão pessimista. Há pouco, ao sair do prédio da CBF (RJ) onde participava como convidado de uma reunião entre presidentes de sete federações estaduais que discutem o calendário do futebol para 2003, o dirigente disse não acreditar que a Série B do Campeonato Brasileiro vá ser disputada neste ano. O principal motivo para que isso ocorra, segundo sua avaliação, seria a falta de dinheiro dos clubes da Série B.