Farah não fala sobre sua saída da FPF Um dia após anunciar a sua saída da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, preferiu ficar recluso nesta segunda-feira. Ele restringiu seus contatos com familiares e amigos mais íntimos. Mesmo licenciado da FPF desde 15 de janeiro, ele passou na sede da entidade, onde permaneceu por quase duas horas. Mas evitou o contato com a imprensa. A saída de Farah foi anunciada em programa de televisão exibido domingo. Desgastado, ele disse que vai entregar o cargo em agosto. A sua decisão seria tomada oficialmente no dia 2 de agosto. A administração da federação confirmou que recebeu dezenas de mensagens de solidariedade ao presidente licenciado para que ele continue no cargo. O dirigente estaria desgastado com a atual legislação do futebol brasileiro. Acha que a FPF está em boas mãos com Reinaldo Carneiro Bastos e Marco Pollo Del Nero, respectivamente, primeiro e segundo vice-presidentes.