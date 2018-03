Farah passa mal e é internado O presidente da Federação Paulista de Futebol (F.P.F.), Eduardo José Farah, de 64 anos, foi internado, às pressas, por volta das 23h30 de ontem, no Hospital do Coração, na região central da capital paulista. Farah participava de uma festa de encerramento do Campeonato Paulista de 2001, que ocorria no Direct TV Music Hall, antigo Palace, em Moema, zona sul da cidade, quando começou a se sentir mal. O presidente da F.P.F. foi levado ao hospital por uma equipe médica e uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Farah estava com queda de pressão arterial. Outras informações davam conta de que Farah havia sofrido um princípio de infarto, mas nada confirmado ainda. O Hospital do Coração ainda não divulgou informações precisas sobre o estado de saúde do paciente. Não há previsão para divulgação de um boletim médico segundo o hospital.