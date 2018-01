Farah preside sindicato dos clubes Virtual presidente da embrionária Liga Rio-São Paulo, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, já arrumou outra via alternativa para chegar à CBF. Ele é o presidente da nova entidade nacional que congrega federações, associações/clubes e ligas de todo o Brasil denominada Sindafebol - Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas entidades estaduais de Administração do Desporto. A apresentação oficial aconteceu na segunda-feira à noite, na festa do III Troféu Sindbol, acontecido numa casa noturna,em São Paulo. Legalmente a entidade existe desde o dia 9 de abril, depois que um grupo de dirigentes ligados à Farah correu o Estado em busca de assinaturas de apoio. "Está na hora de mudarmos o futebol brasileiro. Não precisamos mudar as pessoas, mas a mentalidade. Os que estão lá (na CBF) devem aceitar nossas idéias ou então nós devemos nos unir contra eles", disse Farah, em tom eminentemente político para um público quase restrito a dirigentes de clubes e até mesmo de Federações. Oito delas estiveram representadas no evento: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Metropolitana de Brasília, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Alagoas e Roraima. Discurso político - Farah pregou a união entre os "reais dirigentes" que sempre colocaram o futebol em primeiro plano, longe de interesses pessoais e políticos. Mas pregou o uso da política para conseguir levar adiante seus idéias esportivos. "Se tivéssemos dirigentes de respeitabilidade não seríamos obrigados a engolir a proibição do governo de realizar jogos à noite por causa do racionamento", lembrou Farah, que para despistar disse que não seria o candidato apesar da clara demonstração de que o evento era destinado, exclusivamente, para ovacionar seu nome como grande líder do movimento nacional de reestruturação do futebol brasileiro. Ele criticou também a ação das Cpis do futebol, lembrando da ameaça de quebra de sigilo bancários de pessoas consideradas dignas e sem qualquer suspeita. Sindbol - O próprio Sindbol - Sindicato das Associações de Futebol profissional do Estado de São Paulo - é uma entidade que existe há 10 anos e que é bancada politicamente pela Federação Paulista. O seu presidente é Marco Pólo Del Nero, não por acaso, vice-presidente eleito do Sindafebol. O próprio Marco Pólo Del Nero impetrou, através da entidade, pedido de mandado de segurança contra a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Senado Federal) contra a quebra do sigilo bancário dos dirigentes de seus clubes filiados, entre eles os grandes de São Paulo como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Também requereu perante o Ministério do Esporte uma representação com pedido de intervenção no STJD (Superior tribunal de Justiça Desportiva) contra a indicação como membro da Comissão Disciplinar do filho do presidente do órgão. As duas ações foram vitoriosas. O evento reuniu, além de dirigentes de clubes e federações, muitos políticos entre eles o deputado federal Chico Sardelli (PFL-SP), ex-presidente do Rio Branco de Americana. Não há dúvidas de que as duas entidades vão lutar juntas para assumir o poder da CBF. A festa - Na festa foram premiados, com atraso, os campeões de todas as divisões do Estado da temporada de 2.000, das Primeira (A-1, A-2 e A-3) e Segunda Divisões (B-1, B-2 e B-3), além das categorias menores e até feminino. Alguns craques eleitos pela FPF como integrantes da "Seleção do Século" também receberam um automóvel Gol, prêmio oferecido pela própria entidade. Entre eles, estava o tricampeão Carlos Alberto Torres, o zagueiro Oscar (Ponte e São Paulo), o lateral Marinho Chagas, o volante Roberto Dias (São Paulo), Dicá (Ponte) e a turma mais da velha guarda como Zizinho, Dino Sani, Edu e Pelé. Várias personalidades do esporte também receberam uma condecoração especial como Charles Muller, representado por um neto, e o radialista Fiori Gigliotti.