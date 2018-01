Farah prevê volta do antigo Rio-SP O Torneio Rio-São Paulo não está agradando aos dirigentes paulistas e nem mesmo ao presidente da Liga Rio-São Paulo e da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah. Por isso, já tem data para voltar a ser uma competição curta, apenas para preencher o início da temporada de 2004. Os clubes grandes voltarão a disputar o Campeonato Paulista, como ocorria até o ano passado, e o Rio-São Paulo será bastante reduzido, provavelmente com apenas oito clubes, os quatro grandes de São Paulo e os quatro do Rio. Além de estar dando pouco lucro financeiro, a competição não atrai grande interesse por causa do desnível técnico. Dos nove primeiros colocados, sete são paulistas. O América-RJ, por exemplo, não conseguiu sequer um ponto. "O Rio não pode competir com São Paulo", observou Farah. No próximo ano, o Rio-SP sofrerá algumas modificações, mas será disputado nos mesmos moldes. "Ainda é difícil fazer uma análise sobre o campeonato, porque está no começo, mas rende bem menos aos clubes que o Paulista e dá mais despesas", comentou Mustafá Contursi, presidente do Palmeiras. Nesta terça-feira, a Liga Rio-SP lançou a campanha pela paz no futebol "Dê Cartão Vermelho para a Violência".