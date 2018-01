Farah promete vaga ao Bandeirante Depois de "prometer" uma vaga na Copa do Brasil ao Bandeirante, campeão da Copa do Interior, e posteriormente dar o lugar ao Bragantino, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, garantiu que o time de Birigüi estará na competição em 2003. O anúncio foi feito pelo próprio dirigente, que teria tido uma conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que concordou em convidá-lo para a próxima edição da competição. A troca do Bandeirante pelo Bragantino foi justificada pela própria CBF como uma "escolha política". Curiosamente, o Bragantino, que ficou com a vaga deste ano, foi o primeiro time eliminado da Copa do Brasil. O Braga perdeu nesta terça-feira para o Paraná, por 3 a 1. Pelo regulamento, o clube que perder em casa por dois gols de diferença na primeira fase é eliminado sem a necessidade do jogo de volta. O campeão paulista de 1990 e vice-campeão brasileiro de 1991, agora cai na sua dura realidade: a difícil disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, a segunda divisão paulista.