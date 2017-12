Farah quer explicações da CBF O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, espera explicações da CBF sobre a denúncia de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo o dirigente, todas as federações afiliadas têm o direito de conhecer detalhes das operações da confederação. Segundo informações de um membro da CPI da Nike, os deputados querem reabrir o caso do escândalo Ivens Mendes, diretor da comissão de arbitragens, em 97, cuja caixa preta poderá revelar mais detalhes sobre as operações financeiras de Ricardo Teixeira, cmo pessoa física, e da CBF, a entidade de que é presidente. "Eu costumo lidar com dinheiro. Mas nem consigo imaginar o que significa movimentar uma quantia de R$ 2,3 bi. É grana demais", diz. Leia mais no Jornal da Tarde