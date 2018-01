Farah quer Liga agora e a CBF em 2003 Após quase duas décadas no comando do futebol paulista, Eduardo José Farah vai deixar a presidência da Federação Paulista de Futebol. Ele não concorrerá às eleições da FPF no segundo semestre de 2002, mas não deixará de ter o poder sobre o futebol de São Paulo. O seu próximo cargo será ainda mais forte que o atual. Farah recebeu um convite para ser o presidente da Liga Regional de Futebol do eixo Rio-São Paulo. Nesta entrevista ao JT, em Maceió, onde descansa com a família, confirmou que vai aceitar. "Só falta formalizar a minha decisão." Leia mais no Jornal da Tarde