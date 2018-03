Farah quer trazer Romário para SP O vice-presidente de futebol do Flamengo, Walter Oaquim, diz que está tudo acertado com Romário, cuja volta à Gávea deve ser anunciada na quarta-feira. Se não houver acordo, no entanto, o atacante pode transferir-se para o futebol paulista. Basta que um dos grandes clubes de São Paulo negocie a contratação. A Federação Paulista faria o resto, bancando os salários do jogador, segundo o presidente Eduardo José Farah.