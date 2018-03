Farah vai depor terça-feira na CPI O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), confirmou para a próxima terça-feira os depoimentos de Eduardo José Farah e Ariberto dos Santos Filho. Farah é o presidente da Federação Paulista de Futebol e Ariberto dos Santos Filho é funcionário da CBF e conhecido na CPI como sendo "laranja" do presidente da entidade Ricardo Teixeira. Na quinta-feira a CPI houve o depoimento da Federação Carioca de Futebol, Eduardo Viana. Prossegue agora pela manhã, na CPI, o depoimento do empresário Ivani Targino de Melo, dono da Vando de Melo Sociedade Esportiva, que nos últimos anos foi responsável pela transação de mais de vinte jogadores, a maioria deles para o Santos Futebol Clube. Antes de constituir a sua empresa, em 1993, o empresário admitiu na CPI, que usava nota de outras empresas para vender jogadores. Sobre a transação do atacante Lúcio, quando a CPI constatou a existência de três contratos de direito de imagem, o empresário justificou-se dizendo que muitas vezes assinava até três documentos de transferência ou procurações para que "os documentos fossem submetidos ao departamento jurídico do Santos".