Farc não sabotará a Copa América Um dos dirigentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Javier Calderón, afirmou hoje ao jornal El Observador que a organização não fará nenhum ato terrorista que venha a sabotar a realização da Copa América naquele País. Segundo Calderón, as Farc apóiam a realização do campeonato na Colômbia. ?Não haverá nenhuma agressão de nossa parte?, afirmou. ?Nós somos torcedores do futebol e do esporte, que estão acima da guerra.? A Copa América será realizada em julho na Colômbia, apesar do clima de violência no país. No último domingo houve um atentado no estacionamento de um hotel, onde funciona um dos escritórios da Copa. Trinta pessoas ficaram feridas, entre eles jogadores do clube Once Caldas. Para Calderón, esse atentado não deve ser de responsabilidade do Exército de Libertação Nacional (ELN). ?Não posso responder pelos companheiros da ELN, mas não acho que tenha algo a ver?, disse.