Farfán adia retorno ao Alianza para continuar carreira fora do Peru

O jogador peruano Jefferson Farfán afirmou que, por enquanto, não está em seus planos voltar ao Alianza Lima e disse que sua intenção é buscar uma equipe fora do Peru para continuar sua carreira.

Em mensagem publicada na rede social Instagram, Farfán pediu que se deixe de especular sobre seu iminente retorno ao Alianza, clube no qual estreou como jogador profissional, para não alimentar "falsas esperanças".

"Quero deixar claro que o Alianza é o clube que amo. Tenho grande carinho por ele e eventualmente eu gostaria de voltar a vestir suas cores no futuro, mas por enquanto minha intenção é continuar minha carreira no exterior", escreveu Farfán.

O jogador afirmou que em nenhum momento recebeu uma oferta do Alianza para retornar ao clube no qual estreou e esclareceu que "haverá o momento certo no futuro para que isso aconteça".

O gerente esportivo do Alianza Lima, Gustavo Zevallos, reconheceu na segunda-feira que o clube tinha se proposto a convencer Farfán de fechar contrato com a equipe esta semana, e no dia seguinte se reuniram com o jogador.

Farfán, de 32 anos, está há dois meses sem equipe após rescindir em outubro do ano passado seu contrato com o Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos, ao qual chegou em 2015 após ter jogado antes pelo PSV Eindhoven da Holanda e pelo Schalke 04 da Alemanha.