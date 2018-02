Faria tudo igual de novo, diz Tite O técnico Tite se despediu dos jogadores do Corinthians nesta terça-feira e concedeu entrevista coletiva na qual reafirmou sua maneira de trabalhar no futebol. ?Não me arrependo de nada do que fiz e faria tudo igual de novo. Estava fazendo um trabalho de longo prazo com os jogadores e, infelizmente, ele foi interrompido. Tive várias oportunidades e outras propostas de clubes, até financeiramente melhor e com melhor comissão técnica, mas não dei as costas para o Corinthians. Eu faço o meu trabalho até o final?, disse. O treinador foi demitido por telefone pelo diretor da MSI Paulo Angioni. O treinador negou que teve interferência do presidente da MSI, Kia Joorabchian, em seu trabalho, mas admitiu que houve desentendimentos no vestiário do Morumbi após a derrota para o São Paulo, por 1 a 0, domingo. ?O Kia nunca interferiu no meu trabalho, nem nunca escalou jogador?, garantiu. A atitude do empresário causou desconforto entre os diretores do clube e o vice-presidente de futebol Andrés Sanches garantiu que outra dessas não vai mais acontecer. O técnico mais cotado para o lugar de Tite é o argentino Daniel Passarella.