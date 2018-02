Farra de Marcelinho acaba em multa O meio-campo brasileiro Marcelinho Paraíba, um dos principais jogadores do Hertha Berlin, foi multado em 20 mil euros (aproximadamente US$ 20 mil) pelo clube alemão, por ter festejado o carnaval em casas noturnas de Berlim, horas depois de o Hertha ter sido derrotado no campeonato nacional, domingo, pelo Hamburgo. "O comportamento do Marcelinho é intolerante. O Huub Stevens (treinador do time) e eu mesmo conversamos sobre a situação da equipe até às 6 horas da manhã. Durante esse tempo, o Marcelinho, bailava?, disse o gerente do Hertha, Dieter Hoeness. O jogador, que está com 27 anos, tem contrato com o Hertha até 2007. Marcelinho já tinha sido advertido no sábado, também por ter ido a uma casa noturna logo após a sua equipe ter sido eliminada da Copa da UEFA, pelo Boavista de Portugal. ?Marcelinho está sendo mal aconselhado. Tem uns falsos amigos que só o prejudicam. Falaremos com seu agente para que mude de comportamento a partir de agora?, avisou Hoeness.