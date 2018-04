Fãs criticam preços 'absurdos' para final da Liga dos Campeões

Os preços para a final, no dia 28 de maio, foram divulgados na quinta-feira, com algumas categorias quase dobrando de preço na comparação com dois anos antes.

Onze mil ingressos estão à venda para o público em geral, com preços variando de 150 a 300 libras (242 a 484 dólares), além de uma taxa de administração de 26 libras para cada par de ingressos.

Os dois clubes que disputarão a final receberão 25 mil ingressos cada para suas torcidas, com preços de 80 a 300 libras.

"Estamos chocados. Pedir aos torcedores que paguem esse tipo de dinheiro, especialmente diante da situação econômica atual, é um absurdo", disse à Reuters nesta sexta-feira Michael Brunskill, porta-voz da Federação de Torcedores de Futebol (FSF, sigla em inglês).

"A Uefa sabe que os fãs querem ir ao que para muitos seria um evento único na vida e não é não estão fazendo nada além de lucrar às custas dos fãs."

Depois da divulgação, o diretor de competições da Uefa, Giorgio Marchetti, defendeu os preços, dizendo que estavam em linha com os preços para as finais da Copa do Mundo ou da Eurocopa.

"Esse é o preço de mercado. Você acha que teríamos dificuldades para lotar Wembley se os preços fossem mais altos? Tentamos chegar a um equilíbrio entre o interesse dos torcedores e o interesse do evento. Por que deveríamos estipular um preço mais baixo do que aquele que achamos justo?"

A FSF disse que a taxa de administração -- muito mais alta do que o valor cobrado para outros jogos e shows no estádio -- eram "a cereja de um bolo particularmente repugnante."