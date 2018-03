Fãs de Maradona fazem vigília no hospital Mais de cem fãs de Diego Armando Maradona estão fazendo vigília na frente da clínica Suíço-Argentina, onde o ex-astro do futebol argentino está internado desde domingo à noite. Os fãs recusam-se a sair do lugar, onde ostentam cartazes e faixas de apoio. O comunicado oficial do hospital indica que o polêmico ?El Diez? (O Dez), como o ex-jogador é popularmente chamado, foi internado por uma ?crise de hipertensão em um quadro de miocardiopatia dilatada e hipotensão arterial?. Além disso, indica que teve insuficiência respiratória e que por isso está conectado a um aparelho de respiração artificial. No entanto, os analistas esportivos especulam que o obeso ex-jogador teria tido uma overdose de cocaína. Essa é a impressão que grande parte dos argentinos também possui. Uma pesquisa do site do jornal econômico Infobae indica que 80,3% dos entrevistados consideram que a crise de saúde de ?El Diez? deve-se à sua dependência das drogas. Ao longo do dia, a Clínia Suíço-Argentina emitiria um novo comunicado médico informando sobre o estado de Maradona.