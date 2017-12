Fãs matam saudades de Kaká Os passageiros ? principalmente as passageiras ? que estavam no aeroporto de Cumbica segunda-feira à noite pareciam não acreditar quando Kaká apareceu no saguão vestindo um abrigo preto e tênis cinza ? tudo com a grife Adidas, como manda o contrato que tem até 2006 com a empresa alemã. Em segundos, formou-se um alvoroço em volta do craque. Máquinas fotográficas foram retiradas das bagagens e os pedidos de fotos e autógrafos duraram até ele se retirar para a área VIP levando nas mãos um exemplar da nova Edição de Esportes do JT ? ?vai ser bom ter algo legal para ler no avião.? Enquanto atendia pacientemente aos fãs ? incluindo alguns italianos que embarcariam no mesmo vôo para Milão ?, ele conversou com o JT e falou sobre os primeiros dias de sua aventura na Itália. Leia mais no Jornal da Tarde