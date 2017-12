Fase final da Série B2 começa amanhã Dois jogos no Circuito das Águas abrem a fase final do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, neste sábado às 15 horas. Em Serra Negra os donos da casa recebem o Joseense, que conseguiu a vaga na justiça. Graças a um jogador irregular do Campo Limpo, o time de São José dos Campos, que havia ficado na quinta posição do Grupo 2, conseguiu a classificação e volta a sonhar com o acesso à quarta divisão. Ainda no sábado o Águas de Lindóia tem uma pedreira pela frente. Mesmo jogando em casa, terá dificuldades diante do Itararé, melhor time na fase de classificação da competição. Eis os jogos da 1ª rodada: Sábado - 15:00 - Serra Negra x Joseense; Águas de Lindóia x Itararé; Domingo - 11:00 - Elosport x Jalesense; Grêmio Barueri x Pirassununguense.