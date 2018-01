Favorita, Santista espera Guarani Com uma campanha de causar inveja a qualquer time grande e como favorita, a Portuguesa Santista recebe o Guarani, nesta quinta-feira, às 20h30, em Ulrico Mursa, precisando apenas de um empate para passar às semifinais do Campeonato Paulista. O mágico Pepe, que reapareceu após um curto período de esquecimento, mantém a sua tradição de sempre chegar às fases decisivas das competições, independente da condição e perfil do clube. Na partida desta quinta-feira, ele vai ter a força máxima e sonha alto. "A Portuguesa Santista ainda não está satisfeita com a condição que já atingiu. Agora é que vem o mais importante." Nesta quarta-feira à tarde, a poucas horas de começar a decidir o campeonato mais charmoso do país, a sua postura era de técnico de um time top e não de uma equipe formada às pressas, sem despesas - graças aos interesses comerciais de empresários do futebol -, e com salários que mais parecem ajuda de custas. E Pepe faz uma revelação importante: tem convite para trabalhar num clube de São Paulo, só não diz qual é em respeito ao técnico que trabalha lá. No coletivo desta quarta-feira à tarde, Pepe fez do time reserva um clone do Guarani e orientou os jogadores quanto aos pontos fortes do adversário, além de ter ensaiado o que a sua equipe mais tem feito nos últimos jogos: a saída rápido em contra-ataques, sempre com a bola passando por Souza, que articula a jogada até o passe final para Rico. "A motivação dos jogadores é grande", constatou o técnico, que reprovou o comportamento da equipe no primeiro tempo do jogo de domingo, contra o Paulista. "Mostrei a eles que a hora é de concentração total porque estamos diante de uma oportunidade rara." A Santista não perde há 16 jogos no seu estádio e neste campeonato ganhou todos em casa. Tem a defesa menos vazada, com apenas dois gols sofridos, ao lado do São Caetano, e o segundo ataque, com 15 gols marcados, apenas um atrás do São Paulo. O maior destaque do time é o artilheiro Rico, que Pepe define como "o novo Muller". "Temos uma equipe equilibrada. Nenhum goleiro está jogando melhor que Maurício (32 anos, dispensado pelo Corinthians e que estava sem clube). A zaga inspira confiança e, no meio-de-campo, contamos com jogadores diferenciados tecnicamente, como Souza, e carregadores de piano, como Vandir e Adriano", analisa o técnico. Um dos segredos da boa campanha da Santista é o bom relacionamento entre os jogadores. "É lógico que há reservas insatisfeitos, mas respeitando a liderança do técnico e os companheiros", explica Pepinho, 38 anos, filho de Pepe, que fez 68 na terça-feira. O curioso é que o principal jogador do grupo, de acordo com Pepe, não é titular. "Dinei é uma figura maravilhosa", avalia o técnico. "Com a sua experiência de ter conquistado muitos títulos, ele está sempre incentivando e cobrando os companheiros. E todos o querem bem. A sua ajuda é inestimável", concluiu o técnico.