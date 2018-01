Favoritismo preocupa Real Sociedad A Real Sociedad faz campanha impecável, no Campeonato Espanhol, lidera, é a única invicta, mas teme a rodada deste fim de semana. A surpreendente equipe de San Sebastián, no País Basco, coloca sua eficiência à prova na visita ao Recreativo Huelva, caçula e lanterna da temporada de 2002-03. Mas é justamente o fato de o rival estar ameaçado de rebaixamento que preocupa o técnico francês Raynald Denouiex e seus jogadores. Há o consenso de que, diante de adversários mais frágeis é que aumenta o risco de tropeços. Denouiex, porém, tem a receita ideal para evitar surpresas desagráveis. Em sua opinião, basta a Real Sociedad jogar com simplicidade e eficiência, como nas 14 rodadas anteriores da competição, que no mínimo garante empate em Huelva. A vitória, calcula, será conseqüência de atenção e aplicação. ?Não há segredos, mas todo cuidado é pouco?, recomenda. A Real Sociedad até agora se mostra principal candidata ao título. O time que brilhou nos anos 70 e começo dos 80 tem nove vitórias e cinco empates. O ataque marcou 26 gols e a defesa sofreu apenas 15. Com 32 pontos, não perde o primeiro lugar neste fim de semana, mesmo que venha a ser derrotada pelo Huelva, que até agora conseguiu apenas 9. O Valencia, atual campeão e vice-líder com 28 pontos, pode no máximo encostar na Real Sociedad. Para tanto, deve primeiro passar pelo Deportivo La Coruña, com 23 pontos e campanha instável na temporada. De quebra, torce para a Real Sociedad negar fogo. A terceira partida do domingo terá duelo de times médios ? o Bétis, com 23 pontos, recebe o Osasuna, com 18, em Sevilha.