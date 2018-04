Favorito contra o Osasco Audax, Corinthians prega respeito

A tática da zebra do Campeonato Paulista fez o técnico Tite mudar a preparação do Corinthians para a semifinal deste sábado, às 18h30, no Itaquerão. A equipe simulou ontem em confronto com os reservas o mesmo posicionamento que terá de enfrentar para derrotar o Osasco Audax e chegar à decisão.

O favorito Corinthians, dono da melhor campanha do Estadual, trata com respeito o adversário. Tite poupou os principais jogadores até mesmo no confronto da última quarta-feira, pela Copa Libertadores, para mandar a campo o time descansado para não correr o risco de ser surpreendido.

“Será um grande jogo, com duas equipes que pensam futebol parecido. Com triangulação, posse de bola, alternam marcação. Tenho dimensão exata e respeito o Audax e o Fernando Diniz”, disse o treinador, que fez muitos elogios ao colega comandante do adversário.

Como o empate não favorece nenhum dos clubes, o Corinthians treinou pênaltis antes de decidir a vaga na final. No ano passado foi exatamente em uma disputa nessas cobranças que veio a eliminação na semifinal dentro de casa. O algoz foi o Palmeiras.

O Corinthians terá a entrada de Alan Mineiro como substituto do meia Giovanni Augusto, que lesionou o pé esquerdo. Tite preteriu Romero por confiar nas características do escolhido, principalmente para auxiliar na criação.

No último treino tático o técnico fez a equipe reserva adiantar a marcação, pressionar a saída de bola e fazer várias trocas de passes, ao estilo do Osasco Audax. Até mesmo o início das jogadas com o goleiro foi reproduzido com os reservas.

“Eu fico atento a tudo que pode acontecer no jogo, como surpresas. Temos que estar preparados para sair perdendo e manter o mesmo nível de concentração que se sairmos ganhando”, explicou.

Concentração. O Osasco Audax também planejou minuciosamente a semana de treinos para enfrentar o Corinthians. O time passou a semana concentrado em Sorocaba para evitar a euforia após golear o São Paulo por 4 a 1 no último domingo.

“Conquistamos o respeito dos adversários”, disse o zagueiro Brunno Lima. A diretoria colocou telões no estádio em Osasco para que a torcida possa acompanhar a semifinal.