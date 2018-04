Favorito ao prêmio de melhor do mundo, Kaká vai ser papai

O meia Kaká, do Milan, vai ser pai. A esposa do jogador, Caroline Celico, está grávida de seu primeiro filho (quase três meses), segundo confirmou nesta segunda-feira a assessoria do meia. Kaká está casado com Caroline desde dezembro de 2005. Os dois moram em Milão, na Itália. Notícias da gravidez de Caroline haviam sido divulgadas pela imprensa italiana nos últimos meses, mas o jogador sempre negou. O atleta, que deve ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo de 2007 da Fifa, não quer uma superexposição de sua mulher na mídia. Neste domingo, Kaká atuou pelo Milan ao lado do brasileiro Ronaldo. O jogador acabou perdendo um pênalti, mas seu time venceu o Cagliari por 2 a 1.