Favorito Grêmio enfrenta Caxias pelas semifinais do Gaúcho Favorito pela excepcional campanha na fase classificatória, o Grêmio enfrenta o Caxias neste domingo à tarde, em Caxias do Sul, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho com uma preocupação. O time quer se recuperar, na competição regional, dos maus resultados na Libertadores da América, onde tem jogado muito mal. Para isso, o técnico Mano Menezes já definiu que o habilidoso Carlos Eduardo entra no time em substituição a Diego Souza, que tem fraco desempenho há vários jogos: "Precisamos jogar bem contra o Caxias, para recuperar a auto-estima", avaliou o técnico, referindo-se principalmente à derrota por 3 a 1 para o Cúcuta, na quarta-feira à noite, na Colômbia, pela Libertadores da América. Já o Caxias, que perdeu dois jogos para o Grêmio na fase classificatória, quer tirar proveito do cansaço adversário: "Ele (Grêmio), passou a semana viajando e jogando. Com isso, o desgaste é bem maior. Podemos tirar vantagem da situação e reverter a vantagem a nosso favor", analisou o goleiro Ricardo.