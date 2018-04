Favorito, Grêmio tenta recuperar ânimo no Brasileirão Ainda abatido pela eliminação nas oitavas de final Libertadores, o Grêmio estreia no Brasileirão contra o Náutico, neste domingo, a partir das 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Considerado um dos favoritos ao título do campeonato, o time gaúcho entra em campo com a obrigação de vencer para começar a fazer as pazes com a sua torcida.