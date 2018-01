Favorito, Santos decide vaga na final do Paulista com cautela O Santos chega como favorito, porém respeitando demais o Bragantino, para decidir neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, quem vai se classificar para a decisão do Campeonato Paulista. Os santistas jogam por empate. O mais campeão dos técnicos em atividade no Brasil, Vanderlei Luxemburgo, prefere não apontar um provável vencedor. E diz que tem motivo para agir dessa maneira. ?Já trabalhei em time pequeno e ganhei com ele. Jogo de futebol é assim: numa semifinal ou final, seu time chuta, chuta, chuta durante os 90 minutos, não faz o gol. Nos acréscimos, num descuido ou num lance de bola parada, o adversário vai lá e faz?, alerta. ?Se isso acontecer com a gente, vou ficar bravo, mas entender que é do futebol?, enfatiza. Poucas vezes Luxemburgo mostrou tamanha preocupação numa decisão, mesmo em situações em que o seu time não era tão superior ao adversário como acontece agora. Embora o Santos tivesse mantido a vantagem de passar às finais com empate, ele reclamou a semana inteira do risco desnecessário que o time correu sábado passado, no primeiro jogo. ?Parecia que nós queríamos ganhar a competição naquele jogo, esquecendo-se que tínhamos mais 90 minutos para passar à fase seguinte.? No Bragantino, o técnico Marcelo Veiga aposta na condição de azarão para surpreender. ?Nós temos a chance de chegar a uma final. O Santos tem a obrigação?, discursou o treinador. Dentro de campo, o time irá jogar da mesma maneira que fez na primeira partida: fechado, marcando individualmente e tentando sair nos contra-ataques. Mas neste domingo as dificuldades devem ser maiores. Além de o Morumbi ser maior do que o Pacaembu, o time terá desfalques: o zagueiro Luís Henrique e o volante Moradei, suspensos. ?O Mario vai jogar no lugar do Moradei e colar no Cléber Santana?, garantiu Veiga. Assim, cabe a Adriano vigiar o meia Zé Roberto novamente. ?Ele é muito habilidoso, por isso é preciso não dar espaços. Se o time conseguir manter a organização, como na primeira partida, também facilita?, disse o jogador, que na sexta-feira não participou do coletivo por causa de dores no joelho esquerdo. ?Mas jogo nem que seja com uma perna só.? SANTOS x BRAGANTINO Santos - Fábio Costa; Denis, Antônio Carlos, Adaílton e Kleber; Rodrigo Souto, Maldonado, Cléber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Bragantino - Felipe; Cadu, Zelão e Thiago Vieira; Júlio César, Mário, Somália, Adriano e André; Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.