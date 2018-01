Favoritos ao título jogam pela Série A-3 do Paulista Na reta final da primeira fase, a 16.ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista vai começar, neste sábado, com cinco jogos e com os três primeiros colocados em campo. Outros quatro jogos fecharão a rodada domingo. A partida mais esperada começa às 19 horas, em Araraquara. A líder Ferroviária vai receber o Linense, quarto colocado, na Fonte Luminosa. O time da casa tem 36 pontos e está garantido na próxima fase. A equipe de Lins tem 27 e precisa de mais duas vitórias para garantir sua vaga. Às 15 horas ocorre confronto entre Votoraty, vice-líder, com 33 pontos, e Flamengo de Guarulhos, com 21 pontos, em 10.º lugar. Outro jogo acontece às 19 horas no Barão da Serra Negra, entre o XV de Piracicaba, terceiro, com 31 pontos, diante do Olímpia, quinto, com 26. Três jogos começam às 15 horas. Em Santa Bárbara d´ Oeste, o União Barbarense, com 18 pontos, em 12.º lugar, vai receber a Santacruzense, que caiu para a 15.ª posição, com 12 pontos, após perder seis pontos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por uso irregular de atleta. No ABC paulista, o São Bernardo, 8.º, com 25 pontos, recebe a Francana, que luta contra o rebaixamento, porque só tem 12 pontos e ocupa a 17.ª posição. Ao final da primeira fase, os oito primeiros colocados vão seguir lutando pelo acesso, enquanto os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão. O Araçatuba, com dois pontos negativos, já está rebaixado e seu jogo contra o Monte Azul foi suspenso pela Federação Paulista. O clube deve taxas à entidade. Confira os jogos da 16ª rodada da Série A-3 do Paulista: Sábado 15h União Barbarense x Santacruzense São Bernardo x Francana Votoraty x Flamengo 19h Ferroviária x Linense Olímpia x XV de Piracicaba Domingo 10h SEV x Mauense 10h30 Catanduvense x São Carlos 11h ECO x União Mogi 15h Independente x Primavera