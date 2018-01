Favoritos em campo pela 2ª fase da Copa SP A segunda fase da 35ª Copa São Paulo de Juniores começa nesta quarta-feira com a realização de seis jogos pelo sistema eliminatório. Quem perder fica fora da briga pelo título. Três paulistas, Palmeiras, Santos e São Paulo, estarão em campo defendendo suas campanhas invictas e na condição de favoritos. O regulamento prevê que em caso de empate no tempo normal a vaga seja decidida em cobrança de penalidades máximas. Os outros quatro jogos serão realizados na quinta-feira à tarde. O Palmeiras enfrenta o Primavera, em São Carlos, com amplas condições de chegar à sua quarta vitória. O time evoluiu na competição, onde já somou três vitórias e mostrou um time equilibrado, tendo marcado 14 gols e sofrido apenas dois. Nada, porém, deixa o técnico Wilson Coimbra fora da realidade. "Será um jogo difícil, porque num descuido a vaga vai embora". A vantagem é que o Palmeiras continuou em casa, em São Carlos. O Primavera é um time de pouca técnica, mas guerreiro. O Santos tem um jogo difícil diante do surpreendente CRB de Alagoas, que perdeu vários jogos preparatórios e venceu três vezes seguidas na primeira fase. O técnico santista, Márcio Fernandes, já confessou sua preocupação. "Pelo que vi dos jogos do CRB é um time de muitas qualidades e será um jogo muito difícil ", diz Fernandes, que ficou sem seu principal jogador, o meia Baiano, que se incorporou ao elenco profissional, em Jarinu. Situação mais difícil é do São Paulo diante do Fluminense. O time paulista somou apenas sete pontos na primeira fase, embora tenha um ataque forte, com 11 gols e a defesa ainda invicta em três jogos. O Fluminense só se garantiu com o saldo de gols, mas com números respeitáveis: 14 gols a favor e apenas um contra. O tricolor é bicampeão carioca da categoria e tem como principal atração o atacante Rodrigo Tiuí, que já marcou sete gols. Mais três jogos - Há ainda mais paulistas em campo. Em Serra Negra, o time da casa enfrenta o Flamengo, num jogo de casa cheia. A diretoria pediu ao comércio que feche suas portas no horário do jogo permitindo que o torcedor vá ao estádio municipal. Em Leme, um confronto de dois "estrangeiros": Grêmio e Coritiba, que somaram sete pontos na primeira fase. Em Santo André, o time do ABC pega o Botafogo-RJ e tenta valer sua força em casa na luta pelo bicampeonato. Mas o time carioca também somou as mesmas três vitórias, embora por placares apertados na chave disputada em São Vicente. Confira locais e horários dos jogos: Grupo 1 Santos x CRB - Taubaté Estádio "Joaquim de Moraes Filho" - 15 horas (ESPN Brasil) Grupo 2 Primavera x Palmeiras - São Carlos Estádio "Luiz Augusto de Oliveira" - 16 horas (Band Sports) Grupo 3 Serra Negra x Flamengo-RJ - Serra Negra Estádio "Antonio Barbosa Pinto da Fonseca" - 16 horas Grupo 4 Coritiba x Grêmio - Leme Estádio "Bruno Lazzarini" - 15 horas (Rede Vida) Grupo 7 Fluminense x São Paulo - Suzano Estádio "Francisco Marques Figueira" - 17 horas (ESPN Brasil) Grupo 8 Santo André x Botafogo - Santo André Estádio "Bruno José Daniel" - 16 horas