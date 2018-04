Favoritos goleiam na Copa SP O Palmeiras não teve nenhuma dificuldade para golear o fraco time do Serrano, da Paraíba, por 6 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio do Parque Antártica, na capital, pelo Grupo G da 33.ª Copa São Paulo de Juniores. O outro grande paulista que estreou com vitória foi o Santos que passou pelo Bahia, por 5 a 0. A Portuguesa também não ficou atrás, aplicando a maior goleada da primeira rodada: 8 a 0 em cima do Misto-MT. O destaque do Palmeiras foi o atacante Nana, que marcou três gols. O primeiro aos 26 minutos, de cabeça. O segundo aos 37 minutos, com um chute cruzado de perna esquerda. Ele mesmo fez 3 a 0 aos três minutos do segundo tempo, após dar um drible no zagueiro e chutar cruzado de perna esquerda. O time da Paraíba diminuiu com Dárcio, cobrando pênalti, aos 7 minutos. Mas não adiantou nada, porque Gláuber, de cabeça, aos 16 minutos, Chu, aos 28 minutos, e Floriano, aos 44 minutos, completaram a goleada. Com a vitória, o Palmeiras lidera o Grupo G, com três pontos, porque na preliminar Figueirense e Corinthians de Alagoas empataram, em 2 a 2. O Palmeiras B também venceu na sua estréia. Passou pelo Fluminense-RJ, por 2 a 0, pelo Grupo N, em Taubaté. Em São Roque, pelo Grupo C, o Santos estreou com vitória, ao golear o Bahia, por 5 a 0, com dois gols de Michel, um deles de pênalti, e outros de Diego, Renner e Andrade. O meia santista Michel foi um dos destaques do jogo. Ele é titular da seleção brasileira sub-20. O time baiano teve dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo. Na preliminar, o time da casa, o Paulistano, perdeu para o América de Natal, por 2 a 0. Os outros dois grandes times paulistas já tinham estreado com vitória, sábado. No Grupo A, o São Paulo teve muitas dificuldades para fazer 1 a 0 no Rio Negro, de Manaus, enquanto o Corinthians fez 3 a 1, pelo Grupo E. Outros destaques da rodada foram as goleadas do Coritiba sobre o Vasco da Gama, por 4 a 0, mesmo placar do Grêmio sobre o Juventus e do Atlético Mineiro diante do Bragantino. Dois jogos completam a primeira rodada, nesta segunda-feira, pelo Grupo D, em Suzano: Ecus X União Barbarense e Flamengo-RJ X Goiás. Confira os demais resultados de domingo: Grupo B - Atlético-PR 1 x 2 Jundiaí-SP e EC Osasco-SP 0 x 0 Santa Cruz-PE; Grupo F - Sãocarlense-SP 1 x 3 Gama-DF; Grupo H - Paraná-PR 2 x 2 Guarani-SP e Capivariano-SP 2 x 0 Remo-PA; Grupo I - Matonense-SP 3 x 2 Vila Nova-GO; Grupo J - Cruzeiro-MG 1 x 0 São Caetano-SP e Radium-SP 3 x 2 Misto-MS; Grupo K - Guarujá-SP 3 x 2 Botafogo-RJ; Grupo L - Internacional-RS 1 x 1 Nacional-SP e Sorocaba-SP 0 x 0 Interporto-TO; Grupo M - América-MG 0 x 0 U São João-SP e Pinhalense-SP 2 x 2 Fluminense-PI; Grupo N - Taubaté-SP 2 x 1 CFA-RO; Grupo O - Barueri-SP 2 x 3 CSA-AL; Grupo P - Serra Negra-SP 1 x 2 Confiança-SE e Ponte Preta-SP 1 x 0 Vitória-BA.