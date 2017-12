Favoritos jogam em casa na França O Lyon recebe o Nancy, o Marseille enfrenta o Rennes no campo adversário e Bordeaux e Monaco fazem jogo equilibrado no campo do primeiro. São as principais atrações deste sábado na França. Nesta sexta-feira revelou-se que o Lyon, dos brasileiros Juninho Pernambucano, Cris e Caçapa, fez uma oferta ao Liverpool pelo atacante checo Baros, sem sucesso.