Favoritos lideram Paulista da Série A3 A segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, disputada neste domingo, serviu para comprovar o favoritismo do Noroeste e do Palmeiras-B. Os dois são líderes dos seus respectivos grupos. O clube de Bauru venceu o Sertãozinho por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Grupo 1, ao lado do Mirassol, que também possui seis pontos. No Grupo 1, além dos líderes Mirassol e Noroeste, o Barretos aparece em terceiro, com quatro pontos ganhos e invicto, após o empate diante do XV de Jaú, por 1 a 1, fora de casa. O time de Jaú soma seu primeiro ponto na tabela e ocupa a penúltima posição. O lanterna do grupo é o Sãocarlense, que perdeu pela segunda vez nessa rodada, para o Mirassol, por 2 a 1, e não soma ponto. Internacional de Bebedouro e Jaboticabal, que empataram por 1 a 1, em Bebedouro, também somam um ponto e ocupam a quinta e sexta posição, respectivamente. A filial do Palmeiras e o Osasco lideram o Grupo 2. O time da capital venceu, fora de casa, o Independente por 3 a 1 e chegou a quatro pontos. O Osasco empatou sem gols com o XV de Piracicaba e também soma quatro pontos. O clube piracicabano é o outro líder, mas perde no saldo de gols. O Guaratinguetá venceu em casa a Mauaense, por 2 a 1, ocupando a quarta posição do grupo, com três pontos, ao lado do time de Limeira. O Rio Claro, que era tido como um dos favoritos, empatou novamente, 2 a 2 com o Primavera e soma apenas dois pontos, ocupando a sexta posição. O clube de Mauá é o lanterna, sem nenhum ponto somado. Eis os resultados da rodada: Mirassol 2 x 1 Sãocarlense; Noroeste 2 x 0 Sertãozinho; Internacional 1 x 1 Jaboticabal, Osasco-ECO 0 x 0 XV de Piracicaba, Guaratinguetá 2 x 1 Mauaense; XV de Jaú 1 x 1 Barretos; Independente 1 x 3 Palmeiras-B e Rio Claro 2 x 2 Primavera. Classificação Grupo 1 - 1) Noroeste e Mirasol 6 pontos; 3) Barretos 4; 4) Sertãozinho 3; 5) Internacional, Jaboticabal e Xv de Jaú 1; 8) Sãocarlense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras-B, Osasco e XV de Piracicaba 4 pontos; 4) Guaratinguetá e Independente 3; 6) Rio Claro 2; 7) Primavera 1; 8) Mauaense 0.