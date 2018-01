Favoritos se enfrentam em Jundiaí Apontados antes do início do Campeonato Paulista da Série A-2 como os principais favoritos ao acesso, Etti Jundiaí e Santo André se enfrentam, nesta quarta-feira (14) pela quarta rodada da competição. Seis jogos começam às 20:30 horas e dois às 16 horas. O duelo no velho estádio Jaime Cintra vai reunir também os dois principais técnicos da divisão. De um lado, Luiz Carlos Ferreira, do Etti, que já conseguiu sete acessos nas variadas divisões do futebol paulista. De outro lado, o super-campeão Vágner Benazzi, do Santo André, que já levantou oito títulos de acessos. "O que me falta é uma chance num grande clube", afirma Benazzi que sabe das dificuldades que terá no clássico em Jundiaí. O Etti começou o campeonato irregular e soma apenas quatro pontos, na nona posição. O Santo André tem seis pontos em sexto lugar. O meia Sandoval, mais novo reforço do time do ABC, ainda não estará em campo. O Bragantino, líder isolado com oito pontos, tem um jogo difícil, em São Carlos, diante do Sãocarlense, que tem três pontos na décima-primeira posição. Dois técnicos estão seriamente ameaçados, porque já perderam três jogos. Um deles é Paulo Egídio, da Francana, que recebe o Rio Preto, com cinco pontos em sétimo lugar. Outro que pode perder o emprego é Juninho Fonseca, do Comercial, que ainda não somou ponto e pega o Araçatuba, em Ribeirão Preto. O Araçatuba, que tem fama de mau pagador, perdeu nos tribunais os cinco pontos que tinha conquistado por usar jogadores irregulares na primeira rodada, contra o Etti. O São José, com apenas um ponto, busca sua primeira vitória diante do Juventus, quatro pontos, no Vale do Paraíba. Em Itu, o Ituano, com três pontos, enfrenta o surpreendente Olímpia, vice-líder com sete pontos. Dois jogos serão realizados à tarde, a partir das 16 horas. Em São Paulo, o Nacional, com quatro pontos, pega o Paraguaçuense, com seis pontos. Em Rio Preto, o América enfrenta o Mirassol, vice-líder com sete pontos, no clássico regional. A rodada - Nacional X Paraguaçuense, América X Mirassol (às 16 horas);Etti Jundiaí X Santo André, Comercial X Araçatuba, São José X Juventus, Ituano X Olímpia, Sãocarlense X Bragantino e Francana X Rio Preto (às 20:30 horas).